В Ленинградской области изменились коронавирусные зоны

Ленобласть обновила состав «красной» ковидной зоны Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области изменился состав коронавирусных зон, так называемый "светофор". Соответствующее постановление во вторник, 6 апреля 2021 года, подписал губернатор Александр Дрозденко. Так, ситуация в Подпорожском районе улучшилась и он перешел из "красной" зоны в "желтую".

- Теперь в "красную" зону по COVID-19 входят Выборгский, Гатчинский, Тихвинский, Киришский районы, - говорится в постановлении.

В составе "желтой" зоны Всеволожский, Бокситогорский, Кировский, Лодейнопольский, Приозерский, Подпорожский, Сланцевский, Тосненский районы. В "зеленую", где эпидемическая обстановка лучше всего, входят Волховский, Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский районы и Сосновый Бор.

Напомним, что в "зеленой" зоне с 3 февраля сняты все ограничения, кроме правила - носить маски. В остальных зонах еще остались запреты.