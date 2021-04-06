49 человек тушили горевший склад с пластиком в Коломягах

Склад пластика горел в Приморском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мощный пожар произошел днем 6 апреля в Приморском районе Санкт-Петербурга. На улице Репищева, в промзоне, полыхал склад с пластиком. Тушить его по повышенному номеру примчались сразу несколько расчетов спасателей.

- В 12:03 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Репищева, дом 14. В 1-этажном здании размером 12х100 метров происходило горение обстановки на площади 40 квадратных метров, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Уже в 12:14 ранг пожара повышен до № 1-БИС, однако прибывшие на место огнеборцы быстро локализовали очаг возгорания и в 13:08 пламя уже было незаметно.

Всего на ликвидацию пожара привлекалось 14 единиц техники и 49 человек личного состава МЧС. Сведений о пострадавших не поступало.

Напомним, что утром 6 апреля в Кудрово полыхала квартира на 11-м этаже жилого дома. Причиной возгорания стал взрыв аккумулятора электросамоката. В результате пострадали два человека, погибла собака.