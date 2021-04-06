Ревнивец забил до смерти свою возлюбленную в Петербурге

Полиция задержала ревнивца, забившего до смерти возлюбленную в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером в понедельник, 5 апреля 2021 года, следователи Санкт-Петербурга задержали мужчину, который до смерти избил свою 36-летнюю возлюбленную. Все произошло из-за ревности еще днем 2 апреля. Влюбленные были в квартире 54-летнего подозреваемого в доме 25 по бульвару Трудящихся в Колпино.

- Рано утром в субботу в указанной квартире был обнаружен труп женщине. На ее теле были гематомы. Согласно экспертизе, смерть наступила в результате закрытой тупой травмы живота с разрывом брыжейки тонкой кишки и развитием массивной кровопотери, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция провела расследование и выяснила, что пьяный мужчина приревновал свою возлюбленную. У них началась ссора и он ударил женщину несколько раз кулаком в живот. Когда ей стало плохо, мужчина опомнился, отнес любимую на кровать и вызвал скорую. Однако та скончалась до приезда медиков.

Сейчас мужчина под стражей, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.