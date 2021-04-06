ЗакС предложил законодательно закрепить дистанционные социальные услуги в Петербурге

Депутаты ЗакСа предложили законодательно закрепить дистанционные социальные услуги в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили законодательно закрепить дистанционные формы социального обслуживания. Данный вопрос в городском парламенте подняли во вторник, 6 апреля 2021 года, объяснив, что за время пандемии много сфер жизни перешло в удаленный формат, который оказался очень востребованным.

- Нормой стали удаленные формы работы и дистанционные способы обучения. Даже занятия спортом в режиме онлайн нашли широкую аудиторию. Время показало, что киберпространство можно вполне эффективно использовать на благо человека, - отметил председатель парламента Вячеслав Макаров.

Так, ЗакС предлагает законодательно закрепить нормы и правила за такими услугами, как социально-психологический, педагогические или правовые.

- Использование дистанционной формы позволяет работать не только индивидуально, но и проводить занятия и консультации в группе. Это особенно важно для людей с ограниченными возможностями, - считает парламентарий.