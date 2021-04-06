Испытания теплосетей пройдут 7 апреля в Центральном районе Петербурга

7 апреля в центре Петербурга пройдут испытания теплосети Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Несмотря на то, что отопительный сезон 2020/2021 года в Санкт-Петербурге еще не закончился, в городе уже началась подготовка в будущему. Так, в среду, 7 апреля 2021 года, в Центральном районе Северной столице пройдут испытания тепловых сетей.

- Температурные испытания - это одно из обязательных диагностических мероприятий, которое прописано в регламенте подготовки к отопительному сезону в Петербурге, - отметили в компании "Теплосеть".

Так, специалисты проверяют работу компенсирующих устройств, что позволяет им вовремя выявить наиболее изношенные участки трубопровода. Важно помнить, что температура воды при этом 100-110 градусов.

Также петербуржцам напомнили, что во время испытаний подача горячей воды потребителям ограничивается, в отопление не меняется. В случае, если где-то произойдет вытекание воды или появится "фонтан", необходимо позвонить по телефону 112.