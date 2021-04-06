Губернатор Ленобласти рассказал о транспортных проектах после переноса столицы в Гатчину

Скоростные "Ласточки" пустят до Гатчины из всех городов Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

После переноса столицы Ленобласти, в Гатчину будут запущены скоростные электрички из всех городов региона. Также, по словам Александра Дрозденко, появятся новые автобусные линии, а одна из станций метро в Петербурге может стать транспортным хабом на пути в Гатчину.

- Собственная столица для региона - это далеко не только вопрос переезда чиновников, а в первую очередь, повышение статуса региона, особое внимание городу, развитие туризма, транспорта, культуры и спорта. Сегодня есть договоренность с РЖД о запуске в Гатчину скоростного электропоезда, - приводит слова губернатора пресс-служба областной администрации.

Пока речь идет о том, что «Ласточки» будут ходить до Гатчины стыковками через Петербург, но есть и более сложный вариант, напрямую. Из Волхова, например.

Напомним, что 5 апреля Александр Дрозденко подписал изменения в устав Ленобласти, по которому местом размещения органов власти становятся Петербург и Гатчина. После переезда, который займет около года, столичный статус останется только у последней.