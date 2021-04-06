Петербурженка отсудила 200 тысяч рублей у ЖКХ после падения на нее льдины с крыши

Петербурженка выиграла суд против ЖКХ после падения на нее льдины в крыши Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге женщина отсудила у ЖКХ 200 тысяч рублей за то, что ей на голову с дома упала наледь. Во вторник, 6 апреля 2021 года, Октябрьский районный суд вынес решение в пользу горожанки, которая подала иск к ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района". Несчастье с ней приключилось еще 30 марта 2018 года.

- Во втором часу дня женщина проходила мимо дома 98, лит. А по Большому проспекту Петроградской стороны вместе со своим ребенком, когда с крыши на нее упала наледь. В итоге ребенок не пострадал, а она попала в Мариинскую больницу, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

У пострадавшей была открытая черепно-мозговая травма. Ей потребовалась операция, хирурги наложили женщине 11 швов, после она проходила 28 дней реабилитации.

Женщина требовала 1 миллион рублей в качестве возмещения морального вреда. Однако суд взыскал в ее пользу 200 тысяч рублей, а также 20 тысяч рублей - расходы на оплату адвоката.