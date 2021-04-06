Полуразложившийся труп женщины выловили из Обводного канала

Полиция устанавливает личность женщины в черной куртке и черных штанах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские выясняли личность и обстоятельства смерти женщины, чей труп выловили днем 5 апреля из Обводного канала. Тело пробыло в воде как минимум несколько дней и начало разлагаться.

- В 10:00 зарегистрирован рапорт об обнаружении тела у Казачьего моста, напротив дома 19, литера А по Обводному каналу. Труп находится во состоянии гнилостных изменений, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

По предварительным данным, погибшей оказалась женщина средних лет. Она была одета в черную куртку на молнии и с капюшоном, черные штаны, а также черные ботинки с белой полосой и на шнуровке.

Учитывая состояние трупа, определить наличие следов насильственной смерти не получилось. Тело направлено в морг, решение о возбуждении уголовного дела или отказе от него будет принято по результатам судмедэкспертизы.