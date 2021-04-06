Студента ВГИКа раздели и ограбили в Петербурге

В Петербурге ограбили студента ВГИКа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге ограбили студента Всероссийского государственного института кинематографии. В третьем часу ночи понедельника, 5 апреля 2021 года, в полицию позвонил 21-летний второкурсник, проживающий в Северной столице, в доме 8/3 на улице Турку. Парень пояснил, что на него напали, когда он шел домой.

- У дома 8/1 по улице Турку к парню подошли двое ребят, применили физическую силу, сняли с него кофту с капюшоном, беспроводные наушники, очки, а также забрали портативный аккумулятор, набор отверток и 1 тысячу рублей. Всего ущерб составил около 6 тысяч рублей, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Грабителей поймали по "горячим следам" спустя 20 минут. У дома 31/1 по Бухарестской улице полиция задержала 23-летнего и 20-летнего парней. Оба нигде не работают, живут во Фрунзенском районе. Ранее парни уже были судимы за воровство и грабежи, младший отбывает условный срок.