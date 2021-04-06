Крюков канал Петербурга очистили от мусора

Жутко грязный Крюков канал очистили от мусора Фото: СОЦСЕТИ

Жалобы жителей Санки-Петербурга на сильное загрязнение рек и каналов хорошо работают. В понедельник утром, 5 апреля 2021 года, горожане завалили социальные сети фотографиями поверхности Крюкова канала в Адмиралтейском районе города. Вместе с льдинами в воде плавали сотни пакетов, бутылок и другого мусора. И уже на следующий день воду очистили.

- Хорошие новости, друзья. К нам снова прислушались и убрали мусор на Крюковом канале. Ура! Вместе мы сила, - порадовались пользователи социальной сети.

Однако некоторые петербуржцы отметили, что не пришлось бы радоваться тому, что убирают грязь, если бы горожане вели себя культурнее.

- Чисто не там, где убирают, чисто там, где не мусорят. Но все же молодцы, что убрали.

В конце марта также горожане жаловались на плавающие острова мусора в Неве. Тогда на это также оперативно отреагировали специалисты ГУП "Экострой" и все вычистили.