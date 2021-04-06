Свыше 140 соцобъектов Ленобласти подключат к высокоскоростному интернету в этом году

Благодаря быстрому соединению улучшится качество образования в школах Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области грядут большие цифровые перемены. Отдаленные поселения региона намерены снабдить скоростным интернетом. Всего в 2021 году к сети планируется присоединить более 140 социальных объектов, в том числе школ и фельдшерско-акушерских пунктов.

Как отмечают в пресс-службе региона, массовое подключение к интернету позволит, к примеру, врачам из глубинки работать с электронными медкартами и записывать пациентов на прием.

- Школьники и педагоги с помощью скоростного подключения к сети получают защищенный доступ к цифровым электронным комплексам методических и учебных материалов, образовательным ресурсам для онлайн-поддержки профильного обучения, дистанционного образования и проектной деятельности, - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, цифровизация в Ленинградской области идет не первый год. За 2019-2020 годы к высокоростному интернету подключили 247 значимых для региона объектов.