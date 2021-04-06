Беременную лосиху сбили под Петербургом

В Ленобласти сбили насмерть беременную лосиху Фото: СОЦСЕТИ

Под Санкт-Петербургом автомобиль сбил насмерть беременную лосиху. Авария произошла в ночь на вторник, 6 апреля 2021 года, под Большой Ижорой в Ломоносовском районе Ленобласти.

- Ночью под Большой Ижорой волки гоняли беременную лосиху, та, убегая от них, выскочила на дорогу, где и была сбита "Рено Сандеро", - рассказали очевидцы.

Другие свидетели отметили, что убегала несчастная не от волков, а от собак.

Удар пришелся в лобовое стекло, в правый нижний угол. По предварительным данным, сам водитель автомобиля не пострадал. Разбилось только стекло.

Согласно последним данным, штраф Министерства природных ресурсов РФ за сбитую насмерть беременную лосиху достигает до 120 тысяч рублей.

В середине марта под колеса автомобиля в районе деревни Агалатово попал маленький лосенок. После удара животное выжило, но у него оказались сломаны ноги.