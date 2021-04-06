Почти 1 миллион жителей Ленобласти необходимо вакцинировать для коллективного иммунитета

Для формирования коллективного иммунитета Ленобласти необходимо привить от коронавируса 950 тысяч человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Для того, чтобы в Ленинградской области начал формироваться коллективный иммунитет, необходимо вакцинировать почти 1 миллион человек. Об этом во вторник, 6 апреля 2021 года, заявили в администрации 47-го региона.

- Необходимо привить от коронавирусной инфекции 950 тысяч человек. Необходимые ресурсы прививочных пунктов, холодильного оборудования и персонала обеспечены. Регион рассчитывает на планомерное, системное поступление вакцины от Минздрава РФ, - рассказали в администрации области.

Также в регионе отметили, что уже сегодня этот вопрос рассматривался на координационном совете по делам ветеранов, на котором присутствовал губернатор области Александр Дрозденко.

Напомним, что 6 апреля Дрозденко подписал новое постановление, которое внесло изменение в коронавирусное зонирование области. Так, Подпорожский район перешел из "красной" зоны в "желтую".