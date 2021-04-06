Последние новости в Санкт-Петербурге на 6 апреля 2021 года: Признание главного нефролога в убийстве жены, самые аварийные улицы города и отключение воды в 10 районах

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на вечер 6 апреля 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» по традиции собрала главные и последние новости в Санкт-Петербурге, в этот раз к вечеру вторника, 6 апреля 2021 года. Главный нефролог Северной столицы Александр Земченков все-таки признался в убийстве жены 11-летней давности. Однако, по словам известного врача, это произошло по неосторожности. Адвокаты медика еще собираются проверить его слова и призывают не делать поспешных выводов. К слову, не верят в вину отца и дети нефролога.

В 10 районах Петербурга собираются отключить горячую воду во время так называемой летней профилактики. Сроки неудобств не должны превышать 4 дня, как заверяет один из крупных операторов теплосетей города ГУП «ТЭК СПб». Так что шести тысячам жилых домов, можно сказать, еще повезло.

В ГИБДД назвали самые аварийные и, наоборот, наиболее безопасные улицы Санкт-Петербурга в минувшем 2020 году. Меньше всего ДТП оказалось в Кронштадте, а Невский район удивил антирекордом. Всего в Северной столицы за прошедшие 12 месяцев нашли 120 опасных дорожных участков.