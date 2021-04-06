Группу полицейских из Ленобласти обвинили в получении взятки в 3 млн рублей

В Ленобласти будут судить группу полицейских, обвиняемых в многомиллионном взяточничестве. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленобласти суд рассмотрит уголовное дело о взяточничестве в отношении группы полицейских, работавших в одном из отделов УМВД во Всеволожском районе. По версии СК, с октября 2017 года по октябрь 2019-го им платил «дань» один из местных торговцев для «крышевания». В итоге два года прошли для предпринимателя крайне спокойно, без каких-либо административных нарушений. На свою защиту он потратил больше 3 миллионов рублей.

Спустя почти 1,5 года в СК провели все необходимые экспертизы и мероприятия, а также собрали достаточно доказательств. Дело передают в суд для рассмотрения по существу.

- Полицейские, в том числе начальник одного из отделов полиции, обещали за деньги не привлекать гражданина к административной ответственности за различные правонарушения, а также информировать его о жалобах и заявлениях, рассматриваемых в отношении него в отделе полиции, - установили следователи, как передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.