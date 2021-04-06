Поисковики заявили об участившихся побегах подростков из дома за март 2021 года в Петербурге и Ленобласти

Волонтеры "Лиза Алерт" подвели итоги поисков в марте 2021 года в Петербурге и Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» подвели итоги работы за март 2021 года в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Всего поисковики получили 225 заявок о пропавших людях. К счастью, 161 человека удалось благополучно найти. 10 исчезнувших найдены мертвыми. Двенадцать до сих пор числятся пропавшими. 31 заявка так и не подтвердилась. По словам поисковиков, тенденция к пропажам несовершеннолетних сохраняется.

Поисковая сводка за март. Фото: vk.com/lizaalert_piter

- В марте особенно часто к нам обращались с просьбой найти сбежавших подростков. Выросло число срочных заявок. Чаще всего это значит, что потерялся пожилой человек или ребенок. В минувшем месяце таких поисков было 87. 17 раз в нашем тревожном чате появлялись объявления о сборе добровольцев для активного выезда, - сообщают волонтеры «Лиза Алерт» в своей региональной группе во «Вконтакте».

В альбомах сообщества поисковиков до сих пор есть ориентировки исчезнувших людей. Вглядитесь в их лица, возможно, кого-то из них именно вы могли случайно заметить.