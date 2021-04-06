На Международном экономическом форуме-2021 в Петербурге ждут около 10 тысяч участников

На ПМЭФ-2021 будет большое количество участников, как ожидают в Смольном. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов рассказал детали проведения Международного экономического форума-2021 в Северной столице. Несмотря на коронавирус, масштабное мероприятие состоится в очном формате. На Дворцовой площади даже дадут традиционный концерт и организуют пробег ретро-автомобилей. Полную афишу озвучат в конце апреля. Напомним, сам форум пройдет со 2 по 5 июня.

- Форум будет с особенностями из-за пандемии, но проведем его на высочайшем уровне. Мероприятие пройдет в «Экспофоруме». Эта площадка абсолютно чиста с санитарной точки зрения, потому что она пустовала долго, больше года. Что касается количества гостей, то ждем ответа по согласованию участников от Роспотребнадзора. Плюс минус это будет 10 тысяч человек, - сказал Максим Соколов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

К слову, в гостиницах Петербурга уже нет мест на время проведения ПМЭФ-2021.