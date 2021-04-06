Бастрыкин поручил привлечь эксперта по баллистике, чтобы найти выстрелившего в ребенка в Кингисеппе

СК привлечет эксперта по баллистике, чтобы найти того, кто выстрелил в ребенка в Кингисеппе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава СК Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, в ходе которого обратил внимание на расследование уголовного дела, возбужденного в Ленобласти после того, как неизвестный выстрелил в 10-летнего ребенка. Напомним, мальчик спокойно играл на детской площадке, как вдруг почувствовал острую боль в шее. Позже пострадавшего госпитализировали на вертолете в Петербург, найдя застрявшую пулю. К счастью, медики успешно извлекли снаряд из шеи. Сейчас мальчик восстанавливается от травмы.

Тем временем злоумышленника все еще разыскивают. Он совершил преступление очень скрытным путем, мальчик даже не сразу понял, что произошло с ним, не говоря об очевидцах.

- Александр Бастрыкин поручил привлечь эксперта по баллистике для установления места, откуда произвели выстрел, и последующего выявления лица, причастного к совершению преступления, - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.