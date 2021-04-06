За время холодов на водоемах Санкт-Петербурга спасли 162 человека

Смольный составил 127 протоколов на гуляющих по льду в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/kvzpb_official

В Смольном подвели итоги работы спасателей на воде в минувший период холодов в Санкт-Петербурге. Сотрудники МЧС вытащили из рек и с опасного льда 162 человека. Многие из них оказались отчаянными рыбаками, другие – любителями экстремальных прогулок. Всего спасатели выезжали на вызов ни много ни мало 2431 раз.

У инспекторов комитета по вопросам законности и правопорядка статистика тоже впечатляющая, они убрали со льда 2087 человек в рамках сотни профилактических рейдов. Оштрафовали, правда, далеко не всех, только злостных нарушителей.

- Напомним, запрет выхода на лед в Северной столице действует с 16 января по 15 апреля. Нарушителям грозит штраф в пять тысяч рублей. Всего за сезон было составлено 127 протоколов об административных правонарушениях, - передает пресс-служба комитета в своей группе во «Вконтакте».