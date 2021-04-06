Бывшему главе института Вавилова в Петербурге дали условный срок за растрату 12 млн рублей

Экс-гендиректора института Вавилова не стали заключать в колонию по делу о многомиллионной растрате. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Экс-глава петербургского государственного оптического института имени Вавилова получил условный срок по уголовному делу о растрате 12 миллионов рублей. Следствию удалось доказать, что во время работы в должности гендиректора Сергей Щукин прикарманил деньги при строительстве здания на территории вуза. Сам фигурант в суде вину так и не признал.

- Щукин пояснил, что все деньги тратил исключительно на нужды института. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с пятилетним испытательным сроком. Кроме этого с Щукина взыскали 12 млн рублей в счет возмещение материального ущерба. На данный момент он не является сотрудником учреждения, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что экс-гендиректору вуза еще повезло – по статье за растрату в крупном размере его могли посадить в колонию на срок до 10 лет.