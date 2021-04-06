«Зенит» попал в топ-10 лидеров европейских лиг по голам за игру

"Зенит" стал одним из самых результативных клубов в Европе. Фото: ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» попал в рейтинг наиболее результативных клубов в Европе. Согласно информации известного статистического портала WhoScored, сине-бело-голубые забивают в среднем 2,3 гола за один матч. По этому показателю клуб Северной столицы России сравнялся с испанской «Барселоной» и итальянской «Аталантой».

- По количеству голов за игру петербуржцы опережают представителей Турции («Бешикташ», 2,1), Португалии («Порту», 2,1), Франции («ПСЖ», 2,1) и Шотландии («Рейнджерс», 2,2). Самые забивающие клубы в данном рейтинге: «Манчестер Сити» (Англия, 2,6), «Бавария» (Германия, 2,9) и «Аякс» (Голландия, 3,1), - сообщает пресс-служба «Зенита».

Добавим, что сине-бело-голубые по-прежнему лидируют в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Спартак» на четыре очка. «Зенит» провел уже 24 игры в сезоне 2020/2021, в которых забил 55 голов, так что статистика впечатляет.