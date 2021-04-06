В Нижнем парке музея-заповедника «Петергоф» включили фонтаны Большого каскада

В "Петергофе" включили фонтаны, расположенные в Нижнем парке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В петербургском музее-заповеднике «Петергоф» наконец-то включили фонтаны Большого каскада, расположенные в Нижнем парке. Однако этот запуск пока носит технический характер. Напомним, парк сейчас находится на традиционной весенней просушке. Посетителей туда начнут пускать только с 24 апреля. Тогда фонтаны заработают в ежедневном режиме.

- Штатное тестирование всей фонтанной системы началось еще 24 марта, когда плюсовые температуры позволили фонтанной команде начать проверку петергофских водометов, а вчера после зимней спячки забила ввысь и струя фонтана «Самсон». Запуск фонтанов – это всегда трепетно и волнующе! – радуются в официальной группе «Петергофа» во «Вконтакте».

Ранее «Комсомолка» писала, какие парки Северной столицы все-таки не станут закрывать на просушку этой весной – чтобы вам было, где погулять.