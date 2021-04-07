Неадекватный таксист разгромил убранство церкви в Ленобласти

В Ленобласти разгоряченный таксист разгромил церковь в городе Любань. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Церковь в городе Любань, что находится в Тосненском районе Ленобласти, разгромил неадекватный таксист. Все случилось в ночь на 5 апреля. Мужчина приехал на вызов к девушке, подобрал ее, но сразу начал вести себя странно – вилял по дороге, поворачивал не в том направлении. 19-летнюю Диану это не смутило, и она даже заснула на заднем сидении. Когда девушка проснулась, то водителя за рулем уже не было, а машина оказалась припаркована у местной церкви. Таксисту зачем-то понадобилось с криками ворваться в храм.

- Полиция приехала на вызов от пассажирки и настоятеля церкви. По словам женщины-охранника, водитель такси посреди ночи сломал навесной замок на воротах и проник на территорию храма. После этого он проник в помещение церкви, где повредил сигнализационный щит, раскидал поминальные записки и бумажные иконы по полу церкви, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Таксисту вызвали «скорую» для госпитализации в психиатрическую больницу. Оказалось, что ранее его судили за оборот наркотиков.