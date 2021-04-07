Петербуржец замахнулся кулаком на полицейского и получил год условного лишения свободы

Жителя Санкт-Петербурга осудили за угрозу избить полицейского. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургский суд дал год лишения свободы условно жителю Кировского района, который замахнулся кулаком на полицейского. Все произошло вечером 2 февраля возле одного из домов на проспекте Стачек. Мужчина изрядно выпил и скандалил, соседи вызвали к нему «в гости» участкового. Однако хулигана это только разозлило, и он попробовал показать, кто здесь власть.

- В присутствии свидетелей обвиняемый неоднократно выразился в адрес полицейского грубой нецензурной бранью и оскорбительными выражениями по поводу его личности и служебной деятельности. Далее он и замахнулся кулаком правой руки в сторону лица последнего, однако не нанес удара. Тем самым подсудимый унизил честь и достоинство сотрудника МВД, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В суде мужчина раскаялся в содеянном, просил снисхождения, рассказал, что воспитывает ребенка. Ему дали год лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года.