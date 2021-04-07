Погода в Санкт-Петербурге: 7 апреля 2021 года снова ожидается мокрый снег

«Комсомолка» рассказывает о погоде в Санкт-Петербурге на среду, 7 апреля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» узнала, какую ждать погоду в Санкт-Петербурге в среду, 7 апреля 2021 года. Зима пока не хочет уходить из Северной столицы и продолжает давать «последние гастроли». Горожанам стоит вновь готовиться к мокрому снегу, но обильных осадков все-таки не ожидается. Радует то, что синоптики прогнозируют солнце.

- Ночью 7 апреля в Санкт-Петербурге будет без существенных осадков. Днем местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от 1 до +1 градуса, днем от +6 до +8. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться, - передает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Добавим, что отрицательные температуры уйдут из Петербурга к грядущим выходным, как и осадки.