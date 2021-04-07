Смольный согласовал шествие «Бессмертного полка» по Невскому проспекту

"Бессмертный полк" планируют провести в обычном режиме. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга дали предварительное согласие на проведение памятного шествия «Бессмертный полк» по Невскому проспекту в День Победы, 9 мая. Об этом заявили организаторы мероприятия после встречи с вице-губернатором Александром Бельским.

- Администрация города подтвердила возможность проведения «Бессмертного полка» в Санкт-Петербурге в привычном для формате. Начало шествия предварительно согласовано на 15:00, участников будем собирать у площади Восстания, - рассказали «Невским новостям» организаторы.

Учитывая, что шествия проходит на открытом воздухе, никаких особенных ограничений пока не планируется. Тем не менее, всем участникам надо помнить об опасности коронавируса и тем горожанам, которые чувствуют недомогание, советуют остаться дома.

Напомним, что в 2020-м году шествие фактически не проводилось по эпидемиологическим соображениям. Мероприятие состоялось в формате онлайн.