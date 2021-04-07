ДТП у метро «Автово» собрало огромную пробку на проспекте Стачек

ДТП у метро "Автово" собрало 1,5-километровую пробку. Фото: Яндекс.Карты

Обычное ДТП в неудачном месте собрало длинную пробку на проспекте Стачек. При подъезде к метро «Автово», при съезде с видаука в левом ряду столкнулись две легковушки. Побитые машины перегородили одну полосу, оставив для проезда небольшой участок. Скорость движения на всем проспекте в сторону центра резко упала.

- ДТП на проспекте Стачек у метро «Автово», в сторону центра. Уплотняется, - пишут очевидцы в паблике «Мегаполис / ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Результатом этого стал огромный затор, который начинается от Соломахинского проезда. Длина пробки превышает 1600 метров, а машины стоят практически намертво. Водителям приходиться искать пути объезда или терпеливо ждать.

В остальном по городу ситуация с пробками не слишком суровая, на 8:00 сервис Яндекс.Карты оценивает затруднения на четыре балла из десяти.