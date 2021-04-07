38-летняя петербурженка упилась до смерти

Жительница Петербурга умерла от алкогольной интоксикации. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

38-летняя жительница Петербурга умерла в Госпитале для ветеранов войн. 4 апреля, около половины одиннадцатого вечера, женщину, проживавшую на проспекте Большевиков, привезли в стационар на машине скорой помощи. Состояние пациентки оказалось крайне тяжелым и около пяти часов утра 5 апреля больная умерла. Врачи оказались бессильны помочь организму петербурженки, практически полностью отравленному алкоголем.

- Диагноз при поступлении: хроническая алкогольная интоксикация, некротические пролежни крестца, - уточняет источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

После смерти женщины, медики направили телефонограмму в полицию, чтобы там зафиксировали факт гибели человека. Несмотря на предварительно некриминальную причину кончины пациентки, Следственный комитет начал проверку. До ее окончания труп будет находиться в морге госпиталя.