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Общество7 апреля 2021 8:17

38-летняя петербурженка упилась до смерти

На теле женщины нашли некрозные пролежни, СК начал проверку
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Жительница Петербурга умерла от алкогольной интоксикации.

Жительница Петербурга умерла от алкогольной интоксикации.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

38-летняя жительница Петербурга умерла в Госпитале для ветеранов войн. 4 апреля, около половины одиннадцатого вечера, женщину, проживавшую на проспекте Большевиков, привезли в стационар на машине скорой помощи. Состояние пациентки оказалось крайне тяжелым и около пяти часов утра 5 апреля больная умерла. Врачи оказались бессильны помочь организму петербурженки, практически полностью отравленному алкоголем.

- Диагноз при поступлении: хроническая алкогольная интоксикация, некротические пролежни крестца, - уточняет источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

После смерти женщины, медики направили телефонограмму в полицию, чтобы там зафиксировали факт гибели человека. Несмотря на предварительно некриминальную причину кончины пациентки, Следственный комитет начал проверку. До ее окончания труп будет находиться в морге госпиталя.