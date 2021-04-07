Два мигранта устроили поножовщину у стен Петропавловской крепости

Граждане Узбекистана обагрили кровью центр Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Кровавую разборку в самом историческом центре Петербурга - у Петропавловской крепости устроили 6 апреля двое уроженцев Узбекистана. Раненого мужчину, который едва говорил по-русски, нашли днем у ресторана «Корюшка», расположенного на Заячьем острове, снаружи крепости.

- В 16:35 на место происшествия был направлен наряд. С ножевым ранением в области брюшной полости, обнаружен гражданин Узбекистана 1998 года рождения который был передан бригаде скорой медицинской помощи. Пояснить ничего не смог, так как плохо владеет русским языком, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Полицейские просмотрели записи с камер наблюдения ресторана, у которого и произошла поножовщина. По ним был установлен подозреваемый. А в 17:45 на Чкаловском проспекте он был задержан. Нападавшим оказался другой молодой уроженец Узбекистана, находящийся в России без регистрации.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.