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Происшествия7 апреля 2021 9:29

Грабитель брызнул перцем в лицо продавщице салона сотовой связи и украл смартфон

Нападавший попал на записи камер наблюдения, его ищут
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Полиция ищет грабителя, напавшего на продавщицу салона сотовой связи.

Полиция ищет грабителя, напавшего на продавщицу салона сотовой связи.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Петербурга ищет дерзкого грабителя, который напал на продавщицу салона сотовой связи. Днем 6 апреля молодой мужчина вошел в пункт обслуживания и продаж одного из мобильных операторов, расположенный на 1-й Красноармейской улице и брызнул в лицо продавщице из баллончика с перцовым газом.

- В 19:42 в дежурную часть от оператора службы безопасности поступило сообщение о том, что салоне связи неизвестный открыто похитил мобильный телефон. Прибывшими на место оперативниками установлено, что злоумышленник распылил из аэрозольного баллончика газ в лицо 24-летней женщине-продавцу, после чего выхватив у нее из рук мобильный телефон «Хонор 10» и скрылся, - сообщает источник «КП-Петербург».

При этом мужчина попал на камеры наблюдения. установленные в салоне. Нападавшим оказался молодой человек европейского типа, 25-30 лет, ростом 170-175 см. Он был одет в черную куртку на молнии, коричневые штаны, черную кепку с белыми надписями, на левой руке кольцо и часы.

Преступника ищут.

Криминал