Продавщица меда украла 270 тысяч из квартиры 87-летней пенсионерки

Полиция ищет продавщицу меда, обокравшую пенсионерку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Выборгского района Петербурга ищет 30-летнюю «представительницу кочевого народа», которая обокрала 87-летнюю пенсионерку. Молодая злоумышленница проникла домой к пожилой женщине под предлогом продажи меда.

- 6 апреля в 14:11 в дежурную часть обратилась пенсионерка 1934 года рождения, прошивающая на Выборгском шоссе, с заявлением о том, что около 12:10 того же дня неизвестная женщина, под предлогом продажи меда, проникла в квартиру, откуда хищение 270 000 рублей, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, ее «похоронные» накопления хранились в тумбочке. Поэтому злоумышленнице ничего не стоило быстренько обшарить мебель, пока сама хозяйка относила мед на кухню.

Сейчас полицейские ищут стройную молодую женщину в возрасте около 30 лет, ростом 160 см, цыганской внешности, которая была одета в черное пальто.