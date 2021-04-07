Одну полосу закроют на развязке КАД с Пискаревским проспектом до конца апреля

На развязке с Пискаревским проспектом закроют одну полосу. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Новые ограничения вводятся на Кольцевой автодороге Петербурга с 10 апреля. Для проведения восстановительных работ ремонтные службы на 20 дней ограничат проезд по развязке КАД с Пискаревским проспектом.

- В связи с производством работ по локальной замене напыляемой гидроизоляции и восстановлением защитного слоя бетона на путепроводе, в период с 10 по 30 апреля 2021 года будет перекрыта для движения автомобильного транспорта полоса безопасности и первая полоса в направлении Ленинградской области, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Как всегда бывает в подобных случаях, для снижения аварийности по свободной для движения (второй) полосе вводится ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Водителей просят быть внимательными и соблюдать это правило.

Чтобы сделать все в срок, ремонтники будут трудиться в три смены, однако сроки работ могут измениться из-за неблагоприятной погоды.