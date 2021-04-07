Почти 18 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки

Новые данные по исследованиям на коронавирус приводит Смольный. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Чуть менее 18 тысяч человек прошли обследование на коронавирусную инфекцию в Санкт-Петербурге. Данные на утро 7 апреля приводит городской Оперативный штаб, мониторящий ситуацию с распространением ковида в регионе.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 17 869 человек. Обработано 15 964 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщает пресс-служба Смольного.

Также продолжают работу волонтеры. За прошедший день они оказали помощь одинокими пожилым горожанам, выполнив 6660 заявок. Продолжается и раздача гуманитарной помощи в виде продуктовых наборов, которую в том числе предоставляют меценаты. С октября 2020 года наборы получил уже 203 631 человек , в том числе малообеспеченные многодетные семьи.