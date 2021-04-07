Неизвестные "заминировали" все петербургские больницы, требуя 2 млн рублей

В Петербурге "заминировали" все городские больницы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неизвестный "террорист" обещал взорвать все больницы Санкт-Петербурга, если ему не выплатят 2 миллиона рублей. Днем во вторник, 6 апреля 2021 года, полиция города получила сигнал от ФСБ России о том, что на электронную почту администрации президента пришло письмо с угрозой.

- В письме говорилось, что неизвестные установили во всех больницах города взрывчатки с тротилом и ртутью. А также угрожал, что если на его счет не поступят 2 миллиона рублей, то пациентов "будет ждать патологоанатом", - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

До половины седьмого вечера полиция с минерами проверили 93 больниц Петербурга во всех районах города. Никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

Материалы дела были направлены в следственный комитет. Уголовное дело пока не возбуждалось.