"Ягуар" синего цвета угнали у петербургского бизнесмена

У петербургского бизнесмена угнали синий "Ягуар" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге у местного бизнесмена угнали новенький "Ягуар" синего цвета. В восьмом часу утра вторника, 6 апреля 2021 года, 48-летний мужчина позвонил в полицию и рассказал, что у него пропала машина.

- Мужчина, работающий генеральным директором одной из компаний, которая занимается оптовой торговлей, рассказал, что в пять часов вечера накануне припарковал машину у дома 88 по Петергофскому шоссе, а утром на месте ее не обнаружил, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На доме, рядом с которым был оставлен автомобиль, камера видеонаблюдения не установлена, поэтому угонщиков засечь не удалось. Также полицейские выяснили, что в одиннадцатом часу вечера угнанный "Ягуар" находился у дома 2 на Красносельском шоссе в поселке Стрельна.

По факту кражи машины возбуждено уголовное дело.