Труп женщины нашел сантехник в затопленном подвале в центре Петербурга

Труп женщины "всплыл" в подвале дома на улице Достоевского. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Главное следственное управление СК по Петербургу начало проверку после обнаружения трупа в подвале дома на улице Достоевского. Шокирующую находку сделал местный сантехник, которого позвали, чтобы осушить затопленный подвал. Тело на его глазах появилось из воды.

- 6 апреля в 13:40 в дежурную часть позвонил слесарь-сантехник ЖКС №2 с сообщением о том, что в затопленном подвале дома 36 по улице Достоевского обнаружен труп, - уточняет источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

На место ЧП выехали оперативники полиции, следственного комитета и судмедэксперты. Последние установили, что погибшей было около 45-50 лет. Смерть наступила не более суток назад, а на теле женщины были найдены ссадины на голове и пояснице.

Предположительно, это могло стать причиной гибели женщины, которая скорее всего была бездомной. Тем же вечером полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний уроженец Самарской области, не имеющий определенного места жительства.

Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться по результатам экспертизы, на которую оправлено тело погибшей.