ЗакС Петербурга утвердил льготы для жителей «блокадного кольца»

Жители бывших поселков Ленинградской области получили статус блокадников. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Заксобрание Петербурга утвердило законопроект о так называемом «блокадном кольце». По нему, в число получателей льгот с присвоением статуса блокадника входят жители поселков, ранее относившихся к Ленинградской области, а потом вошедших в состав Северной столицы. Эти люди были в правовом вакууме и не имели социальной помощи ни от одного из регионов.

- Документ утвержден в окончательном, третьем чтении и отправлен на подпись к губернатору, - сообщает корреспондент «КП-Петербург», следящая за заседанием парламента

Через 10 дней после подписания закона, он вступит в силу.

- В Петербурге разработана комплексная система мер поддержки ветеранов и блокадников. Но жители пригородных поселков и деревень, оказавшиеся внутри блокадного кольца, тоже защищали наш город, страдали от голода и холода. Нужно предусмотреть социальные выплаты и для них, - отмечал ранее Александр Беглов.

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