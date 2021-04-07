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Общество7 апреля 2021 12:32

Бизнесмены Петербурга в пандемию жаловались на трудности на 36% больше

Данные привел уполномоченный по защите прав предпринимателей
Авторы (2):
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Бизнес-омбудсмен попросить продлить мораторий на снос ларьков.

Бизнес-омбудсмен попросить продлить мораторий на снос ларьков.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Бизнес-омбудсмен Петербурга Александр Абросимов выступил с отчетом перед депутатами Заксобрания и рассказал, как чувствовали себя коммерсанты в минувшем году, отмеченном пандемиенй. Так, количество жалоб от предпринимателей возросло сразу на треть.

- Больше всего жалоб вывали проблемы с получением мер господдержки, многие не смогли воспользоваться. 83 процента предприятий Санкт-Петербург пострадали от ограничительных мер, менее 30 процентов воспользовались поддержкой, - отметил Абросимов.

Также коммерсанты отмечали излишние по их мнению инспекции со стороны надзорных органов. На давление со стороны жителей города обращали внимание владельца баров и ресторанов, расположенных в жилых домах. Причем проверки Роспотребнадзора и прокуратуры никаких нарушений зачастую не показывали.

Также бизнес-омбудсмен заявил, что будет просить губернатора продлить мораторий на снос нестационарных торговых объектов - ларьков и павильонов, которые не отвечают ныне действующим нормативам.