Смольный поручил активнее мыть мосты и виадуки в Петербурге

Николай Бондаренко поручил активизировать работу по весенней уборке путепроводов и мостов Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко поручил активнее мыть путепроводы и мосты, а также подземные переходы в городе. Об этом он заявил в среду, 7 апреля 2021 года, после проверки качества весенней уборки в Приморском районе Северной столицы.

- Начать эту работу необходимо с основных городских магистралей. По ним ежедневно проезжают миллионы людей, - отметил Бондаренко.

Также вице-губернатор отметил, что по уборке в районе есть недочеты. Так, он поручил оперативно привести в порядок газоны и дороги на Богатырском проспекте, Яхтенной, Торфяной, Мебельной, Гаккелевской улице и улице Оптиков.

- На этих участках необходимо активизировать работу про мытью остановочных павильонов, одновременно проводить уборку газонов, чистить улично-дорожную сеть, - добавил Бондаренко.