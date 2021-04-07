Депутаты предложили оказывать социальные услуги дистанционно и раздавать петербуржцам смартфоны

Часть социальных услуг могут перенести в онлайн. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Петербургские депутаты предложили перевести на удаленный формат оказание социальных услуг. Но не полностью, а частично. Для этого народные избранники даже предусмотрели возможность раздачи смартфонов и планшетов, а также организации курсов грамотности для пенсионеров, не умеющих обращаться с техникой.

- Проект предлагает на федеральном уровне закрепить новую форму соцобслуживания населения – дистанционную. На сегодня соцобслуживание – стационарное, полустационарное и на дому. Но пандемия обусловила режим обязательной самоизоляции. Дистанционные формы стали жизненно необходимыми и иногда единственно возможными, - отметили инициаторы законопроекта.

В частности, на «удаленке» можно оказывать услуги психологов, педагогов и прочее, не требующее непосредственного контакта со специалистом.

Учитывая, что далеко не у всех есть компьютеры, планшеты и другие гаджеты, чтобы пользоваться интернетом, предусмотрена возможность предоставления оборудования за счет бюджета.