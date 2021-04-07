В Благовещенской церкви Петербурга впервые за 88 лет прошла служба

В Благовещенской церкви лавры состоялась первая за 88 лет служба / Фото: Митрополия Петербурга

В среду, 7 апреля 2021 года, в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга состоялось историческое событие. Впервые за 88 лет в храме прошла божественная литургия. Долгое время там располагалась экспозиция Музея городской скульптуры, однако 16 марта храм был возвращен монастырю.

- Сегодня исторический день! Впервые после 88-летнего перерыва в храме святого благоверного князя Александра Невского Александро-Невской Лавры совершается Божественная литургия, - сообщили в Санкт-Петербургской митрополии.

Первое богослужение провел наместник Лавры епископ Кронштадтский Назарий.

Благовещенская церковь старейший сохранившийся храм города. Он был построен в 1717-1724 года по проекту Доменико Трезини. При советской власти в 1932 году усыпальницу было решено передать Музею-некрополю надгробной скульптуры. И только в апреле 2013 года городская администрация объявила, что собирается вернуть храм в пользование РПЦ.