Более 220 человек пропали в Ленобласти в марте 2021 года

В марте 2021 года в Ленинградской области пропали 225 человек Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За марта 2021 года в Ленинградской области пропали 225 человек. Такие данные во вторник, 6 апреля 2021, предоставил поисковый отряд "Лиза Алерт". Добровольцы рассказали, что из этих заявок 161 человек были найдены живыми, мертвыми 10. Еще в 11 случаях найдены родные. 12 человек разыскивают до сих пор и 31 заявка не подстверждена.

- С начала года мы столкнулись с резким увеличением заявок на поиск несовершеннолетних. Сейчас все уже не настолько тревожно, как в феврале, но тенденция сохраняется. В марте особенно часто к нам обращались с просьбой найти сбежавших подростков, - рассказали в организации.

Волонтеры отмечают, что всегда поиски пропавших нужно начинать как можно раньше. Если речь идет о ребенке, то бить тревогу можно уже через полчаса, как он не вернулся домой в назначенное время. В первую очередь надо обратиться в полицию с заявлением и позвонить на горячую линию "Лиза Алерт".

- Опыт показывает, что в первые сутки удается найти 98% пропавших.