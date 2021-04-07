Бомж пытался изнасиловать 16-летнюю школьницу в лесу в Приозерске

Бомж с ножом напал на школьницу в Приозерске. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главное управление Следственного комитета по Ленинградской области возбудила уголовные дела за разбой и попытку изнасилования в отношении 67-летинего мужчины, бомжа, который в феврале нынешнего года напал на 16-летнюю школьницу в Приозерске.

- 28 февраля 16:58 поступило сообщение от женщины 1980 года рождения о том, что в поселке Бригадное изнасиловали ее 16-летнюю дочь, - сообщает источник «КП-Петербург».

Через 32 минуты, рядом с местом преступления по «горячим следам» был задержан мужчина, бомж 1953 года рождения. В 100 метрах от дома 41 по улице Ленина в Приозерске, в лесном массиве, угрожая ножом, он совершил «насильственные действия сексуального характера» в отношении девушки-подростка.

Подозреваемого арестовали, а уже в апреле, при допросе следователем было установлено, что установлено, что мужчина ограбил школьницу, отобрав у нее деньги, после чего попытался изнасиловать, но безуспешно.