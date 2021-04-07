Руководителя тургруппы, у которого в Хибинах погибла 12-летняя девочка, отпустили из-под стражи

Сергея Смирнова отпустили из СИЗО. Фото: Вера СЛОНСКАЯ

Мурманский городской суд изменил меру пресечения для Сергея Смирнова, руководителя туристической подростковой группы петербургского клуба «Скиф», в которой при походе по Хибинам погибла 12-летняя девочка. Ранее суд низшей инстанции отправил мужчину под арест.

- Адвокат Павел Миронов сообщил, что для Сергея Смирнова нашли в Мурманске квартиру, где он может жить, пока идет следствие, - пишет «КП-Мурманск».

Сторона обвинения настаивала, что подозреваемый может скрыться от следствия, так как вину он не признает, однако судья принял доводы адвокатов и заверения самого Смирнова, заявившего что он «сам себя уже наказал» и не планирует сбегать в Петербург. В итоге суд выбрал Домашний арест для обвиняемого.

Напомним, что трагедия произошла 22 марта, когда группа туристов из Петербург попала пол обвал снежного козырька. Руководителя группы задержали, против него завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, повлекшее гибель человека». Однако позднее в поддержку Сергея Смирнова выступили дети из турклуба «Скиф», ездившие с ним в походы и их родители.