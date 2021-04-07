Председатель ЗакСа заявил, что песня Манижи может "привести к буйному помешательству"

Макаров раскритиковал песню певицы Манижи для "Евровидения" Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров раскритиковал песню певицы Манижи, с которой она будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2021". В среду, 7 апреля 2021 года, в ходе брифинга парламентарий заявил, что слова композиции могут испугать и довести слушателя до помешательства.

- Что касается текста песни Манижи, вы сами-то текст читали? Можно испугаться и тихо перейти к буйному или тихому помешательству. Я, например, в этом тексте так ничего и не понял. Больше не хочу возвращаться к этому вопросу, комментировать этот бред, − заявил Вячеслав Макаров.

Певица Манижа будет представлять Россию в этом году на песенном конкурсе. Она победила в голосовании зрителей, которое проходило на "Первом канале". Само мероприятие пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Напомним, что ранее композицию певицы уже раскритиковала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.