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Общество7 апреля 2021 15:47

Председатель ЗакСа заявил, что песня Манижи может "привести к буйному помешательству"

Вячеслав Макаров раскритиковал текст композиции, которую певица исполнит на "Евровидении"
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Макаров раскритиковал песню певицы Манижи для "Евровидения"

Макаров раскритиковал песню певицы Манижи для "Евровидения"

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров раскритиковал песню певицы Манижи, с которой она будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2021". В среду, 7 апреля 2021 года, в ходе брифинга парламентарий заявил, что слова композиции могут испугать и довести слушателя до помешательства.

- Что касается текста песни Манижи, вы сами-то текст читали? Можно испугаться и тихо перейти к буйному или тихому помешательству. Я, например, в этом тексте так ничего и не понял. Больше не хочу возвращаться к этому вопросу, комментировать этот бред, − заявил Вячеслав Макаров.

Певица Манижа будет представлять Россию в этом году на песенном конкурсе. Она победила в голосовании зрителей, которое проходило на "Первом канале". Само мероприятие пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Напомним, что ранее композицию певицы уже раскритиковала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.