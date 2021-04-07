Утонувшего рыбака нашли вмерзшим в лед на Ладожском озере

Тело рыбака нашли на Ладожском озере. Фото: vk.com/acclo

Сотрудники Поисково-спасательного отряда «Шлиссельбург» нашли рыбака, который ушел на Ладожское озеро днем 6 апреля, но домой так и не вернулся. В полицию с заявлением о пропаже обратились родственники рыболова. К сожалению, поиски завершились печальным результатом - тело мужчины обнаружили вмерзшим в лед.

- Спасатели из города Шлиссельбург обследовали береговую линию и акваторию Ладожского озера в предположительно месте нахождения пострадавшего. В результате поисковых работ спасатели обнаружили тело мужчины, извлекли из воды и передали сотрудникам полиции, - сообщается в паблике Аварийно-спасательной службы Ленобласти ВКонтакте.

Отметим, что это далеко не первый случай трагической гибели людей на водоемах региона. Только за последнюю неделю также были найдены двое мужчин, провалившихся под лед.

Спасатели напоминают, что теплая погода сделала лед рыхлыми очень опасным. Выходить а него категорически запрещено.