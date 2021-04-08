Мужчина, убивший человека у «Пулковской» гостиницы, девять лет стоял на учете в психдиспансере

Психически больной мужчина убил одного и ранил второго петербуржца. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стали известны новые подробности жестокого преступления, произошедшего днем 7 апреля на площади Победы в Санкт-Петербурге. Около 15:10 в полицию поступило сообщении о поножовщине у гостиницы «Пулковская», в которой один человек погиб и один ранен. Нападавший скрылся, но позднее его задержали в Карелии. Оказалось, что он ранее был судим и состоял на учете в психдиспансере.

- В 19:50 по «горячим следам» в деревне Мегрега Олонецкого района Карелии задержан мужчина1975 года рождения. По данным информационного центра, задержанный судим в 2012 году. В феврале 2013-го освобожден по решению суда в связи с применением с меры медицинского характера в психиатрическом диспансере спецтипа с интенсивным наблюдением,- сообщает источник «КП-Петербург».

Лечение мужчины в психдиспансере неоднократно продлевалось. Последнее решение датировано июлем 2017 года. Тогда за мужчиной также было установлено наблюдение психиатров, однако под административным надзором полиции он не состоял.

Напомним, что жертвой конфликта стал 41-летний петербуржец. Его отец тяжело ранен и находится в реанимации.