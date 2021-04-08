Смольный потратит 219 миллионов рублей на четыре праздника

Городские праздники должны привлечь туристов в Петербург и поднять настроение местным жителям. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Петербурга выделят 219 миллионов рублей на проведение четырех городских праздников. Соответствующее постановление правительства города, подписал губернатор Александр Беглов. 8 апреля на проведение мероприятий объявлен конкурс.

- Петербург сделает все возможное, чтобы в 2021 году запланированные массовые праздники состоялись. Они создают особую атмосферу, радуют жителей, притягивают туристов, поддерживают экономику города, - приводит слова Беглова пресс-служба городской администрации.

Речь идет о четырех общегородских праздниках: Дне Победы, Дне славянской письменности и культуры, Дне города и Дне знаний. Позднее Смольный отдельно проведет конкурсы на новогодние елки для младших школьников и организацию новогодних торжеств на Дворцовой площади.