Смольный потратит 219 миллионов рублей на четыре праздника

Городские праздники должны привлечь туристов в Петербург и поднять настроение местным жителям.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Власти Петербурга выделят 219 миллионов рублей на проведение четырех городских праздников. Соответствующее постановление правительства города, подписал губернатор Александр Беглов. 8 апреля на проведение мероприятий объявлен конкурс.
- Петербург сделает все возможное, чтобы в 2021 году запланированные массовые праздники состоялись. Они создают особую атмосферу, радуют жителей, притягивают туристов, поддерживают экономику города, - приводит слова Беглова пресс-служба городской администрации.
Речь идет о четырех общегородских праздниках: Дне Победы, Дне славянской письменности и культуры, Дне города и Дне знаний. Позднее Смольный отдельно проведет конкурсы на новогодние елки для младших школьников и организацию новогодних торжеств на Дворцовой площади.