Начальник фармбазы Петербурга рассказала о разнице между «ЭпиВакКороной» и «Спутником V»

Новой вакцины хватит на 13 700 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Начальник главной фармацевтической базы Санкт-Петербурга Любовь Полякова рассказала об особенностях новой вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», которая впервые поступила в город.

- Новая поступившая к нам вакцина произведена в новосибирском научном центре «Вектор». Ранее мы получали вакцину «Спутник V» Центра им. Гамалеи. Для нас «ЭпиВакКорона» отличается только тем, что у нее другой режим хранения – от +2 до +8 градусов, у нее нет глубокой заморозки (до -18 градусов у «Спутника» - прим.ред.). Поступило 27 540 ампул. Поскольку вакцина рассчитана на двукратное введение, то ей можно привить 13 700 человек, – отметила Любовь Полякова.

В этой же поставке в Петербург пришли и 24 600 доз препарата «ГамКовидВак» («Спутник V»). Обе вакцины в ближайшее время поступят в прививочные пункты.

Всего с начала вакцинации в Петербург пришли почти 600 тысяч доз вакцины.

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До этого сделать прививку можно было только «Спутником V» (подробности)