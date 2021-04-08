Более 23 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23095 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 23 тысяч жителей Санкт-Петербурга прошли обследования на наличие коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Об этом информирует городской Оперативный штаб, отслеживающий ситуацию с распространением ковида.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23 095 человек. Обработано 15 188 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Волонтерами выполнено 6688 заявок на оказание помощи одиноким и пожилым петербуржцам. Тем горожанам, кому нужно вызвать волонтера, следует звонить по номеру горячей линии: 8-800-200-34-11. Все звонки бесплатные.